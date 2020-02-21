В России снизились цены на билеты

Стоимость внутренних и международных перелетов стала меньше

Средняя цена на авиаперелет туда и обратно по России снизилась на 23 %. Сейчас средняя стоимость не превысит 10,5 тыс. руб. вместо 13,7 тыс. руб. в прошлом году, пишет "ФедералПресс" со ссылкой на исследования популярного агрегатора.

Самыми дешевыми маршрутами внутри страны стали "Калуга – Краснодар – Минеральные Воды – Москва", "Самара – Санкт-Петербург" и "Москва – Казань".

На 3% уменьшилась стоимость международных перелетов. Теперь средний чек тут 22,5 тыс. руб. вместо 23,1 тыс. рублей. Дешевле всего будет слетать из Ростова-на-Дону в Бишкек (Киргизия), из Москвы в Ларнаку (Кипр), из Москвы в Бургас (Болгария).