Покупателям придется выложить больше за одежду и обувь

Специалисты прогнозируют повышение цен на непродовольственные товары в России в 2021 году. Изменения стоимости коснутся бытовой техники, электроники, обуви и одежды.

Ретейлеры изменят цены после рассмотрения новых нормативов. Согласно им, будет проводиться 100%-я утилизация отходов потребительских товаров и упаковки.

По поручению Владимира Путина правительство России должно принять концепцию ответственности производителей и импортеров до 31 марта этого года. Документ был представлен Минприроды два года назад, сообщает URA.RU.

Цены на бытовую технику могут подняться на 13%, , электроинструментов – на 11%, электронику – на 9%, одежду и обувь на 2 – 5%, передает телеканал "360" со ссылкой на главу комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова.

Сейчас переработкой остатков товаров и упаковки занимается лишь часть производителей, ставка экологического сбора составляет 16,3 тыс. руб. за одну тонну товара, рассказали "Известия".

Ожидается, что с 2021 г. поступления в бюджет от сбора увеличатся с 2,2 до 136 млрд рублей.

Ранее "Утро" рассказало о резком подорожании квартир к лету 2021 года.