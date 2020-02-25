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Цены взлетят: что подорожает в России

Цены взлетят: что подорожает в России
Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков
Покупателям придется выложить больше за одежду и обувь

Специалисты прогнозируют повышение цен на непродовольственные товары в России в 2021 году. Изменения стоимости коснутся бытовой техники, электроники, обуви и одежды. 

Ретейлеры изменят цены после рассмотрения новых нормативов. Согласно им, будет проводиться 100%-я утилизация отходов потребительских товаров и упаковки.

По поручению Владимира Путина правительство России должно принять концепцию ответственности производителей и импортеров до 31 марта этого года. Документ был представлен Минприроды два года назад, сообщает URA.RU

Цены на бытовую технику могут подняться на 13%, , электроинструментов – на 11%, электронику – на 9%, одежду и обувь на 2 – 5%, передает телеканал "360" со ссылкой на главу комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова. 

Сейчас переработкой остатков товаров и упаковки занимается лишь часть производителей, ставка экологического сбора составляет 16,3 тыс. руб. за одну тонну товара, рассказали "Известия". 

Ожидается, что с 2021 г. поступления в бюджет от сбора увеличатся с 2,2 до 136 млрд рублей. 

Ранее "Утро" рассказало о резком подорожании квартир к лету 2021 года

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

укр
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в Раше подорожает все-путин и его шобло еще не до конца ограбили население !!!
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