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В России рекордно взлетят цены на квартиры

В России рекордно взлетят цены на квартиры
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недвижимость может подорожать на четверть за 2 года

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский предсказал непростое время для России. Он отметил, что жилье в стране резко подорожает и произойдет это к лету 2021 года.

По словам чиновника, цены вырастут из-за монополизации рынка, а также, потому что увеличиваются затраты при строительстве. Сейчас застройщик должен иметь на своих счетах деньги в сумме 30 – 40% от стоимости проекта, что способствует большим затратам приблизительно на 8%. Кроме того, задержка платежей при банковских переводах также приводит к росту расходов. 

Все это, по расчетам экспертов, приводит к 23% прямых издержек у застройщика, объяснил Лисовский "Известиям". А также отметил, что в столице цена на квартиры выросла примерно на 13%, в Новой Москве – до 12%. 

Компании, работающие на рынке жилья, считают, что повышение стоимости на 15 – 20% возможно, отмечает URA.RU

Однако вице-премьер Марат Хуснуллин уверяет, что ситуация так резко не изменится. В комментарии изданию он подчеркнул, что перед введением новой системы многие опасались роста цен и монополизации рынка, но этого не произошло из-за развития современных технологий и оперативной работы Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Кроме того, некоторые специалисты отмечают, что рост цен на 25% просто заморозит рынок жилья. Продажи остановятся, не поможет даже дешевая ипотека.

С июля 2019 г. российские застройщики не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, внесенные за недвижимость, хранятся на эскроу-счетах. Для строительства компании должны брать банковские кредиты. Распоряжаться деньгами дольщиков застройщики смогут только после введения объекта в эксплуатацию.

Валентина МАЙОРОВА

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