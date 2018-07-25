Жилье в России подорожает

Покупатели отрывают квартиры с руками, поэтому застройщики повышают цены

Россия переживает новую волну жилищного бума. Девелоперы активно запасаются разрешениями на строительство новых квадратных метров, а покупатели выстраиваются в очередь за квартирами. Повышенный спрос и новые правила игры на жилищном рынке, призванные защитить интересы клиентов, приведут к росту цен на жилье.



В первом полугодии 2018 г. в столичном регионе число заключенных договоров долевого участия возросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Их число достигло 75 тысяч. Объем выданной ипотеки увеличился в полтора раза по сравнению с прошлогодним показателем, передает "Российская газета".

С июля в РФ вступили в силу новые законодательные нормы, регулирующие жилищное строительство, которые участники рынка приняли в штыки. Застройщики торопились оформить разрешения на строительство еще по старым правилам, поэтому в первом полугодии число выданных разрешений в Москве выросло в 3,5 раза по сравнению с январем-июнем 2017 г., в Подмосковье – в 2,5 раза.

Тем временем цены на недвижимость растут. С начала года стоимость квадратного метра в московских новостройках поднялась на 4%. До конца года, согласно прогнозу специалистов, цены увеличатся еще на 4%.

Удорожание недвижимости вызвано рядом факторов. Главным из них является введение в действие новых норм. Теперь при покупки квартиры в строящемся доме деньги граждан будут поступать на эскроу-счета. С них средства будут перечисляться застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию. Эта мера (а также защита средств через Агентство страхования вкладов на 10 млн руб.) в значительной степени снизит риски невыполнения застройщиком своих обязательств, долгостроя и недостроя. Однако такая схема уменьшит рентабельность девелоперских проектов, а дополнительные издержки приведут к росту цен.

В условиях снижающейся рентабельности девелоперам нелегко будет отважиться на возведение новых жилых комплексов. Иными словами, далеко не все полученные разрешения на строительство будут реализованы. Вывод на рынок новых домов до конца года не изменит структуру предложения. К тому же девелоперам запретили строить через ЖСК, а таких объектов на рынке было порядка 4-5%. Все это приведет к тому, что спрос превысит предложение, а значит, у застройщиков есть все основания и дальше поднимать цены.

При этом покупательская активность будет расти. Во-первых, это будет происходить из-за снижения ипотечных ставок. Сейчас базовые ставки по жилищным кредитам составляют уже 7,1-9,5% при условии страхования жизни заемщика и подтверждения его дохода. По программе семейной ипотеки ставки стартуют от 6%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина недавно заявила, что стоимость ипотеки имеет потенциал для дальнейшего снижения.

Второй причиной повышения спроса станет инвестиционная привлекательность ликвидных объектов. Покупатели готовы активно вкладываться в объекты с уникальными характеристиками, где и жить будет комфортнее, и продать такую квартиру будет легче. Клиенты согласны платить больше, лишь бы был удачный район, хороший вид из окна и развитая инфраструктура рядом с домом.

"Мы не прогнозируем снижения цен на жилье в обозримой перспективе. Наоборот, учитывая текущую ситуацию на рынке, мы рекомендуем покупателям торопиться с выходом на сделку. В текущих условиях лучше доплатить и приобрести востребованный объект, который будет всегда ликвиден, чем с дисконтом купить квартиру с высокими рисками недостроя", – отметил руководитель управления реализации компании "Мосреалстрой" Юрий Барсуков.