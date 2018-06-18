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На рынке недвижимости Москвы возник ажиотаж

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Застройщики активнее предлагают скидки на жилье

Май 2018 г. сломал стереотипы, сформировавшиеся на столичном рынке недвижимости за последние года. Обычно на конец весны приходится определенное затишье – люди разъезжаются на майские праздники. В этом году ситуация наблюдалась иная. Причем уже в апреле 2018 г. покупательский спрос вырос на 10% по сравнению с мартом. По мнению гендиректора "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберта Суниева, такой ситуации способствовал не только апрельский валютный скачок, но и возросшая конкуренция среди застройщиков: они выводят на рынок новые объемы жилья и привлекают покупателей разнообразными акциями и скидками.

"К прошедшим майским праздникам покупателям предлагался не только стандартный дисконт в размере 5-6%, но и увеличенный до 15-24% на определенный пул квартир и апартаментов", – рассказал Суниев.

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В результате средняя цена на конец мая 2018г. в эконом-классе составила 117,4 тыс. руб./м², то есть метр подорожал на 1,2% за месяц; в комфорт-классе – 178,5 тыс. руб./м² (+0,5%), в бизнес-классе – 261,6 тыс. руб./м² (+0,3% за месяц). Наиболее заметный скачок стоимости произошел в элитном сегменте жилья – на 9%, то есть цена такого квадратного метра в среднем составила 810,7 тыс. руб.

При этом средняя стоимость предложения в Новой Москве к концу мая составила 105,6 тыс. руб./м². Впрочем, тут тоже произошло подорожание на 0,8%.

Что касается наиболее популярных районов, то в настоящее время большинство покупателей предпочитают приобретать новое жилье на западе столицы (17%), в СВАО (16%), ЮВАО (16%) и в Северном округе (14%). Меньше всего желающих покупать недвижимость на востоке Москвы и в Зеленограде. В Новой Москве лидерство второй год удерживает НАО – на него приходится 98% от общего объема спроса по данным с начала 2018 года.

"Любимый" метраж новоселов – по-прежнему от 30 до 70 квадратов. Причем, если в Старой Москвы на покупки квартир площадью 30-40 м2 приходится около 20% всех сделок, то в Новой Москве квартиры такой площади покупают в каждом третьем случае.

Но есть на столичном рынке недвижимости и новые тенденции. Одна из них – увеличение предложений квартир с отделкой, рассказал Суниев. По его словам, доля предложения "под ключ" увеличилась до 14,1% (+4,4% за год). Доля квартир с предчистовой отделкой "white box" возросла на 0,8% за год), составив 7,7%. Соответственно, доля квартир без отделки на конец мая 2018 г. снизилась до 78,2% (-5,2% за год).

"Современный покупатель стал больше оценивать такие преимущества как возможность быстрого заезда в квартиру, включения стоимости отделки в ипотеку, отсутствие шума при ремонтных работах и сохранение первозданного вида МОПов. Отделка "white box" позволяет сэкономить время и средства на ремонт, освобождает от "черновых" работ в квартире, при этом, оставляет возможность создания интерьера по усмотрению покупателя", – пояснил глава "Управления экспериментальной застройки микрорайонов".

Предпочитают граждане и "подстраховываться", покупая в частности квартиры на стадии внутренней отделки (41%) или возведения уже верхних этажей (20%). Впрочем, в Новой Москве в 2018 г. лидером по спросу стали дома на стадии котлована (33%). Интерес покупателя к таким проектам обусловлен, по мнению Суниева, ценой.

Впрочем, в любом случае к моменту сдачи дома в эксплуатацию, как правило, все квартиры уже распроданы, в предложении остаются только наименее ликвидные площади. Но бываю и исключения. К примеру, один из крупнейших городских застройщиков КП УГС выставляет свои объекты на электронные торги уже в готовом виде, "полным объемом предложения и с отделкой "под ключ", что высоко оценивают покупатели", рассказал Суниев.

В целом, рынок недвижимости Старой Москвы на конец мая составлял 37 135 квартир и 9 352 апартаментов. В их числе –  почти 1100 квартир в новостройках, представленных в 3 новых проектах города: ЖК "Квартал на Никулинской", "Наркомфин" (квартиры), ЖК "Сомелье" (апартаменты). Большая часть нового предложения относится к бизнес-классу (51%). Доля комфорт-класса составила 48%, доля элитного жилья – 1%. Объекты эконом-класса на рынок в мае 2018 г. не выходили.

Вера СВЕТЛОВА
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