На рынке недвижимости Москвы возник ажиотаж

Застройщики активнее предлагают скидки на жилье

Май 2018 г. сломал стереотипы, сформировавшиеся на столичном рынке недвижимости за последние года. Обычно на конец весны приходится определенное затишье – люди разъезжаются на майские праздники. В этом году ситуация наблюдалась иная. Причем уже в апреле 2018 г. покупательский спрос вырос на 10% по сравнению с мартом. По мнению гендиректора "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберта Суниева, такой ситуации способствовал не только апрельский валютный скачок, но и возросшая конкуренция среди застройщиков: они выводят на рынок новые объемы жилья и привлекают покупателей разнообразными акциями и скидками.

"К прошедшим майским праздникам покупателям предлагался не только стандартный дисконт в размере 5-6%, но и увеличенный до 15-24% на определенный пул квартир и апартаментов", – рассказал Суниев.

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В результате средняя цена на конец мая 2018г. в эконом-классе составила 117,4 тыс. руб./м², то есть метр подорожал на 1,2% за месяц; в комфорт-классе – 178,5 тыс. руб./м² (+0,5%), в бизнес-классе – 261,6 тыс. руб./м² (+0,3% за месяц). Наиболее заметный скачок стоимости произошел в элитном сегменте жилья – на 9%, то есть цена такого квадратного метра в среднем составила 810,7 тыс. руб.

При этом средняя стоимость предложения в Новой Москве к концу мая составила 105,6 тыс. руб./м². Впрочем, тут тоже произошло подорожание на 0,8%.

Что касается наиболее популярных районов, то в настоящее время большинство покупателей предпочитают приобретать новое жилье на западе столицы (17%), в СВАО (16%), ЮВАО (16%) и в Северном округе (14%). Меньше всего желающих покупать недвижимость на востоке Москвы и в Зеленограде. В Новой Москве лидерство второй год удерживает НАО – на него приходится 98% от общего объема спроса по данным с начала 2018 года.



"Любимый" метраж новоселов – по-прежнему от 30 до 70 квадратов. Причем, если в Старой Москвы на покупки квартир площадью 30-40 м2 приходится около 20% всех сделок, то в Новой Москве квартиры такой площади покупают в каждом третьем случае.

Но есть на столичном рынке недвижимости и новые тенденции. Одна из них – увеличение предложений квартир с отделкой, рассказал Суниев. По его словам, доля предложения "под ключ" увеличилась до 14,1% (+4,4% за год). Доля квартир с предчистовой отделкой "white box" возросла на 0,8% за год), составив 7,7%. Соответственно, доля квартир без отделки на конец мая 2018 г. снизилась до 78,2% (-5,2% за год).

"Современный покупатель стал больше оценивать такие преимущества как возможность быстрого заезда в квартиру, включения стоимости отделки в ипотеку, отсутствие шума при ремонтных работах и сохранение первозданного вида МОПов. Отделка "white box" позволяет сэкономить время и средства на ремонт, освобождает от "черновых" работ в квартире, при этом, оставляет возможность создания интерьера по усмотрению покупателя", – пояснил глава "Управления экспериментальной застройки микрорайонов".

Предпочитают граждане и "подстраховываться", покупая в частности квартиры на стадии внутренней отделки (41%) или возведения уже верхних этажей (20%). Впрочем, в Новой Москве в 2018 г. лидером по спросу стали дома на стадии котлована (33%). Интерес покупателя к таким проектам обусловлен, по мнению Суниева, ценой.

Впрочем, в любом случае к моменту сдачи дома в эксплуатацию, как правило, все квартиры уже распроданы, в предложении остаются только наименее ликвидные площади. Но бываю и исключения. К примеру, один из крупнейших городских застройщиков КП УГС выставляет свои объекты на электронные торги уже в готовом виде, "полным объемом предложения и с отделкой "под ключ", что высоко оценивают покупатели", рассказал Суниев.

В целом, рынок недвижимости Старой Москвы на конец мая составлял 37 135 квартир и 9 352 апартаментов. В их числе – почти 1100 квартир в новостройках, представленных в 3 новых проектах города: ЖК "Квартал на Никулинской", "Наркомфин" (квартиры), ЖК "Сомелье" (апартаменты). Большая часть нового предложения относится к бизнес-классу (51%). Доля комфорт-класса составила 48%, доля элитного жилья – 1%. Объекты эконом-класса на рынок в мае 2018 г. не выходили.