Столичная подземка станет на 7 станций больше

Две из них уже полностью готовы

Открытие нового участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена запланировано на конец августа – начало сентября 2018 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Свои дывери распахнут для пассажиров станции "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

"Это сразу семь станций. В таком количестве одновременно Москва не сдавала метро ни разу за последние 20 лет", - подчеркнул Хуснуллин. По его словам, ветка протяженностью 14 км уже находится в высокой степени готовности, а две станции – "Мичуринский проспект" и "Рассказовка" – в настоящее время передаются эксплуатирующим службам метрополитена.

Линия свяжет западные районы города и Новую Москву. После открытия нового участка время в пути до центра города для 600 тыс. жителей этих районов сократится до 45 минут.





В целом в 2018 г. московский метрополитен пополнится 24 станциями. Девять из них уже работают. В столице построены также три депо и один вестибюль. Такими темпами к 2025 г. общая протяженность подземки будет практически удвоена.