На участке метро "Раменки-Рассказовка" прошел пробный заезд
Новый участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена прошел испытания в день 60-летия столичного градоначальника Сергея Собянина. Он пообещал, что уже в конце лета–начале осени движение здесь оживят поезда с потоком первых пассажиров. А пока отрезок прошел проверку пустыми вагонами. Однако, как отметил Собянин, данное событие довольно значимое, хоть и промежуточное.
"Нам предстоит наладить, передать в эксплуатацию оборудование, собрать документы. Мы надеемся, что уже в конце августа – начале сентября по этой ветке поедут поезда", – заявил Собянин.
Он отметил, что новый отрезок соединит отдаленные районы Москвы и значительно облегчит жизнь столичных жителей, ведь благодаря этому участку время в пути сократится в разы.
Маршрут продлится от станции "Раменки" до "Рассказовки". А между ними будут открыты: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино". То есть всего появится 7 новых станций, которые будут в шаговой доступности для 300 тысяч москвичей. Планируется, в два раза больше жителей столицы вздохнут с облегчением. Для них метро станет доступнее.
В свой день рождения мэр также проверил, в каком состоянии прилегающая к станции метро "Солнцево" территория, достаточно ли она благоустроена, сколько пешеходных переходов окружают ее.
"Рядом благоустраиваются дворы, а также территория возле небольшого озера, которое здесь находится. Так что я думаю, будет не только хорошая транспортная инфраструктура, но и качественное благоустройство", – пояснил Собянин.
Он подчеркнул, что в приоритете городских властей был парки спальных районов, именно там в первую очередь навели порядок, затем переключившись на центр Москвы. Сейчас, подчеркнул мэр столицы, снова все внимание сконцентрировано на периферию, инфраструктуру которой необходимо улучшать.
"В каждом из них должна быть своя центральная улица, центральная площадь для проведения мероприятий, праздников. В каждом районе должен быть свой качественно обустроенный центр", – уверен градоначальник.
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