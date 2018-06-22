На "желтой" ветке столичного метро появятся пять ТПУ

На выходе пассажиров будут ожидать остановки наземного транспорта

Участок от станции "Раменки" до "Рассказовки" заполнится новыми домами. Там же появятся новые транспортно-пересадочные узлы. Это результат действующей градостроительной политики, отметил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, власти целенаправленно создают новые центры притяжения за пределами Садового кольца, обеспеченные транспортной инфраструктурой в шаговой доступности.

"Поэтому в тех проектах транспортных хабов, где это возможно, мы закладываем большие объемы жилья, обеспеченного новыми рабочими местами", – пояснил глава Стройкомплекса.

Он напомнил, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин оценил готовность нового участка Калининско-Солнцевской линии, добавив, что там также появится различная коммерческая недвижимость, ТПУ "обзаведутся" станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Терешково", "Боровское шоссе" и "Рассказовка".

"На базе этих узлов появятся новые центры городской жизни, точки притяжения. Всего в составе ТПУ предполагается возвести более 550 тыс. кв. м жилья, торговых площадей, офисов и других коммерческих объектов", – рассказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что технологическая часть новоявленных узлов позволит пассажирам сделать пересадку из метро на наземный транспорт. Кроме того, со станции "Мичуринский проспект" можно будет перейти на одноименную станцию БКЛ. К ее строительству уже приступили китайские подрядчики.

В четверг, 21 июня, в свой день рождения столичный градоначальник произвел технический запуск участка "желтой" ветки от "Раменок" до "Рассказовки". Он сообщил, что вагоны на данном отрезке заполнятся первыми пассажирами в конце августа – начале сентября этого года. Маршрут имеет протяженность порядка 14 км, в него входит семь станций.