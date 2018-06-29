В Филях определились со стартовой площадкой для реновации
Стало известно, где столичном округе Филевский парк начнется строительство жилья по программе реновации. Информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"В районе Филевский парк подобрана одна "стартовая" площадка для строительства жилья в рамках программы реновации по адресу: Береговой проезд, вл.2; стр.18 и стр.19", – рассказал глава Стройкомплекса.
По его словам, по указанному адресу построят более 40 тыс. кв. м жилья. Всего же в районе Филевский парк в программу реновации включено 35 ветхих домов.
В целом к настоящему времени утверждены 242 стартовые площадки по программе реновации. Их градостроительный потенциал составляет 3 млн 580 тыс. кв. м жилья.
Как отмечал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, все проекты планировки будущих кварталов и самих домов будут вынесены на суд общественности. "Вынесем на обсуждение, чтобы вы видели, какие дома будут построены, какой этажности, как они обеспечены детскими садами, парковками, школами, поликлиниками, – пообещал мэр на встрече с жителями района Выхино-Жулебино 27 июня. – Дома должны быть современные, красивые, добротные – с одной стороны, с другой – они должны вписываться в те дома, которые уже есть и не охвачены реновацией", – указал Собянин.
Программа реновации предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Таким образом она коснется примерно 1 млн москвичей.
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