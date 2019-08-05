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Квартиры в новых домах сильно подорожали

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Жилье на первичном рынке пользуется особым спросом

Тем, кто давно мечтает стать обладателем квартиры в новостройке и почти накопил на первый взнос по ипотеке, придется пересмотреть свои планы. Цены на новые метры рванули вверх. Только за последний год подорожание составило 10%. Такие данные приводят аналитики ЦИАН.

Резкий скачок цен – более чем на 5% – наблюдался в июле 2019 года. Специалисты связывают это с переводом рынка новостроек на эскроу-счета, пишет "Лента". При такой системе деньги покупателей хранятся на специальных банковских счетах, а застройщики возводят объект на собственные средства или берут кредит и получают доступ к деньгам покупателей только когда подписаны акты приема-передачи. Таким образом, граждан защитили от риска недостроя, хоть и не все участники рынка недвижимости остались довольны.

Впрочем, на повышение цен влияют и другие моменты:

"Отчасти это связано с объективными факторами – повышение НДС, рост отчислений в компенсационный фонд, необходимость прохождения аккредитации в банках, отчасти – с информационной кампанией, направленной на стимулирование спроса", – приводит "ФедералПресс" мнение аналитиков.

Активнее всего в последние месяцы дорожало жилье в новостройках Уфы и Самары – на 12% и 11,4% соответственно. Рост цен на квартиры в Москве составил 5,5%.

Николай ВИКТОРОВ
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