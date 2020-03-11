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Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин

Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин
Фото: PA
Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну

Цены на бензин в России будут стабильными, несмотря на обвал стоимости нефти. Топливо в нашей стране не подешевеет, как это сейчас происходит в США. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он отметил, что роста цен также, скорее всего, не будет, пишет ТАСС. Ранее о том, что стоимость бензина не изменится, говорил и министр энергетики Александр Новак. По его словам, в налоговой системе России работает специальный механизм, который снижает последствия резкого изменения цен на мировом рынке.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта – топливо резко подешевело на 30%, напоминает телеканал "360". Это связано с тем, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о плановом снижении добычи черного золота с начала апреля.

Сейчас цены постепенно восстанавливаются, на сегодняшний день баррель нефти стоит $38. По мнению Новака, на возвращение прежней стоимости потребуется несколько месяцев.

Выход России из сделки с ОПЕК привел к резкому снижению курса рубля. Таким образом, вероятность финансового кризиса значительно выросла. Ранее эксперты рассказали о последствиях обвала цен для россиян.

Карина СИРАЗОВА

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