Плата за жилье вырастет из-за новой услуги
Программа добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций начнет действовать в России уже в 2020 году. Сначала ее запустят в 16 регионах страны, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).
Наводнения в Иркутской области прошлым летом привели к масштабным разрушениям. Тысячи людей остались без крыши над головой. Власти предоставили пострадавшим новое жилье, выделили финансовую помощь, однако многие граждане остались недовольны, доказывая, что компенсация не возместила им утраченного. Чтобы подобные ситуации возникали как можно реже, в 2019 г. в РФ был принят закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
Опробовать его решили в "пилотных" регионах, в перечень которых вошли Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская, Омская, Псковская и Саратовская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края. Жители этих регионов первыми получат платежки, итоговая сумма в которых будет значительно выше привычной.
По словам главы ВСС Игоря Юргенса, страховка только от стихийных бедствий обойдется всего в 350 – 450 руб. в год, а вот полный набор рисков, в числе которых будут, например, пожар и взрыв, окажется заметно дороже: 1800 – 2400 руб. в год, пишет "Российская газета". Выбирать, от каких бедствий страховаться, россияне смогут сами.
В случае ЧП участники госпрограммы смогут получить возмещение ущерба по среднерыночной цене деньгами или в виде нового жилья соответствующей стоимости.
Ранее отмечалось, что программа страхования будет добровольной.
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