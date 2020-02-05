Производители молочной продукции бастуют из-за введения обязательной маркировки товара

Завод "Карат" может перенести производство из России в Белоруссию, если власти не отменят введение обязательной маркировки молочной продукции. Об этом было заявлено на совещании в Минсельхозе.

Маркировка кодами Data Matrix должна быть введена с 1 июня 2020 года. Сейчас идет эксперимент по внедрению этой системы, в ходе которого выяснилось, что не все производители готовы к переменам. В частности, гендиректор завода "Карат" Евгений Гребнев сообщил, что его не устраивает необходимость устанавливать дополнительное оборудование на 14 из 16 производственных линий стоимостью по €120 тыс. за каждую. А в двух цехах, по его словам, в принципе не удастся ничего установить: там нет лишнего места.

Поэтому производитель плавленных сырков "Дружба" и "Янтарь" и творожных сыров Violette "рассматривает вопрос о переносе производства в Республику Беларусь", передает РБК. Речь, правда, пока только о творожных сырах. Но эксперты уже сомневаются в смысле этой затеи. Ведь продукция, произведенная в соседней стране, должна быть промаркирована так же, чтобы продаваться на территории РФ.

Впрочем, после появления публикаций в СМИ Евгений Гребнев заявил, что его слова о переносе производства в Белоруссию переданы неправильно и он не собирается этого делать, передает ТАСС.

Кстати, представители оператора системы маркировки ЦРПТ уже указали, что производителям не обязательно устанавливать оборудование прямо в цехах – они могут заказывать в типографиях маркировку еще пустых упаковок. Или клеить коды в виде этикеток. Это, дескать, значительно проще и дешевле.

Вот только участники эксперимента утверждают, что пока очень высок процент брака при считывании кодов, а сама маркировка приводит к неоправданному увеличению себестоимости продукции.

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