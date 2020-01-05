В 2020-м россиянам предстоит платить за многие продукты больше денег

Эксперты ожидают, что в 2020 году цена на многие продукты подскочит. Так, хлеб может стать дороже на 5-10%. Из-за того, что увеличится ставка НДС на пальмовое масло, россияне будут тратить на сладости на 5% больше.

Как пишет портал Life, из-за того, что с 1 ноября 2019-го появилась электронная ветеринарная сертификация, за молоко придется выложить из кармана на 10% больше. Цены повысятся на овощи, например, лук, морковь, свеклу и картофель, отмечает портал "Карел.inform".

По информации "Газеты.ру", дороже станет гречка, а вот мясо в 2020 году вряд ли подорожает. Аналитики ждут, что цена, например, на свинину снизится на 3-5%.

В новом году больше платить придется за водку, коньяк и вино. На шампанское, например, увеличится цена акцизов на 40 рублей. Стоимость пачки сигарет станет больше минимум на 5 рублей. К слову, вырастет цена и на лекарства, в среднем, на 2-5%.