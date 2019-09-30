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Молоко и молочные продукты серьезно подорожают

Цены на молочку взлетят
Фото: www.globallookpress.com
Борьба с фальсификатом ударит по карману потребителей

На 10% могут вырасти розничные цены на молоко и молочные продукты к ноябрю этого года из-за введения двух дополнительных систем контроля молочной продукции: электронной ветеринарной сертификации и цифровой маркировки. Эти меры направлены на то, чтобы исключить из продажи фальсификат.

В Ассоциации компаний розничной торговли изданию "Известия" рассказали, что теперь торговым сетям необходимо будет потратить средства на новое программное обеспечение, а также технику и персонал для регистрации товара в обеих системах.Возникшие расходы, вероятно, вызовут рост цен для розничных покупателей, считают в ассоциации. 

АКОРТ обратилась с письмом к правительству, предложив перенести перенести начало введения электронной ветеринарной сертификации, так как представители организации и розничной торговли считают, что ЭВС неэффективна для отслеживания фальсификата. 

В Московской торгово-промышленной палате по развитию предпринимательства в АПК инициативу ассоциации поддержали. Там считают, что введение сразу двух систем сертификации станет чрезмерной нагрузкой на бизнес. Такой же позиции придерживаются и производители молока.

Однако в пресс-службе Россельхознадзора изданию ответили, что  запуск ЭВС для животноводческой продукции не может стать причиной повышения розничных цен. В Центре развития перспективных технологий, отвечающем за проект цифровой маркировки, также не считают, что нововведение вызовет рост цен.

Валентина МАЙОРОВА
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