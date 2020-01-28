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Неутешительный прогноз: какие продукты подорожают в этом году

Неутешительный прогноз: какие продукты подорожают больше всего
Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
Цены на популярные товары вырастут на 12%

В этом году многие продукты станут дороже. Так, цены на мясо и молоко повысятся на 10 – 12%, сладости станут дороже на 5 – 7%, а стоимость гречки увеличится до 6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве.

Продукты животного происхождения подорожают из-за роста цен на сырье, электричество и других необходимых для производства услуг. Также это связано с внедрением электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" в ноябре 2019 года.

Шоколад, мороженое, вафли и другие продукты, содержащие пальмовое масло, станут дороже из-за того, что цены на него на последние полгода выросли на 40%, рассказали "Известиям" в Аналитическом центре при правительстве.

Подорожание гречневой крупы произойдет из-за сокращения ее посевов до уровня 2003 года. Тогда начался рост цен на крупу, поясняет URA.RU.

Эксперты отмечают: несмотря на повышение цен, стоимость продуктов не превышает прогнозируемую инфляцию, передает телеканал телеканал "360". Впрочем, по их мнению, она все же превышает официальные данные почти в два раза.

Ранее "Утро" писало о подорожании многих продуктов.

Фоторепортаж
Сезон шашлыков отменяется: цены на продукты бьют по карману
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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