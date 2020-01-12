Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Черный хлеб станет роскошью в 2020 году

Черный хлеб станет роскошью в 2020 году
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Цена на любимый россиянами продукт повысится из-за низкого урожая

Эксперты ожидают, что в течение года в России за черный хлеб придется платить больше. К этому приведут низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019-м, что вызвало рост ее стоимости у производителей.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон считает, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки поднимутся на 6,5-7% за год. По мнению специалиста, на подорожание этих продуктов влияет больше рост тарифов ЖКХ, арендных ставок, цена на транспортные услуги и упаковку, а также горюче-смазочные материалы.

Как передает РИА Новости данные Ростата, валовый сбор ржи в 2019-м составил 1,429 млн тонн. Таких низких показателей не было с 1965 года. Глава управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Рудольф Булавин рассказал, что в ноябре средняя цена производителей ржи увеличилась на 43%, до 8942 рублей за тонну. При этом цена закупки этого растения переработчиками поднялась до 44% (12 665 рублей за тонную без НДС) к уровню 2018 года.

"В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за тонну", - заявил Булавин.

Сдержать цены на рожь сможет ограниченный спрос, который возникнет из-за импорта муки из Белоруссии или замены на муку второго сорта производителями хлеба. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

"Водит вас за нос": названа неожиданная причина болезни Заворотнюк

Борющуюся за жизнь звезду сериала "Моя прекрасная няня" облили грязью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей