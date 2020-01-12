Цена на любимый россиянами продукт повысится из-за низкого урожая

Эксперты ожидают, что в течение года в России за черный хлеб придется платить больше. К этому приведут низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019-м, что вызвало рост ее стоимости у производителей.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон считает, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки поднимутся на 6,5-7% за год. По мнению специалиста, на подорожание этих продуктов влияет больше рост тарифов ЖКХ, арендных ставок, цена на транспортные услуги и упаковку, а также горюче-смазочные материалы.

Как передает РИА Новости данные Ростата, валовый сбор ржи в 2019-м составил 1,429 млн тонн. Таких низких показателей не было с 1965 года. Глава управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Рудольф Булавин рассказал, что в ноябре средняя цена производителей ржи увеличилась на 43%, до 8942 рублей за тонну. При этом цена закупки этого растения переработчиками поднялась до 44% (12 665 рублей за тонную без НДС) к уровню 2018 года.

"В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за тонну", - заявил Булавин.

Сдержать цены на рожь сможет ограниченный спрос, который возникнет из-за импорта муки из Белоруссии или замены на муку второго сорта производителями хлеба.