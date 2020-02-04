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В России с 5 февраля подорожают авиабилеты

В России с 5 февраля подорожают авиабилеты
Фото: Josef Beck/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Стоимость международных перелетов отреагировала на рост валюты

Уже завтра, 5 февраля, билеты на заграничные авиарейсы вырастут в цене на 3% из-за скачка евро. Сейчас она рассчитывается по старому курсу, когда европейская валюта стоила 69 рублей.

Однако Банк России накануне поднял эту цифру до отметки в 71 рубль. В связи с чем Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которая устанавливает расценки на международные полеты, намерена произвести пересчет стоимости заграничных авиаперевозок в соответствии с обновленным курсом ближайшей ночью, передает АТОР. 

Впрочем, данная процедура традиционно происходит раз в неделю. Каждый вторник IATA пересматривает стоимость билетов относительно курса евро и доллара. 

Напомним, в декабре говорилось, что в России цены на авиабилеты в 2020 году резко упадут. 

Ксения АНДРЕЕВА

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