Добраться до Аргентины можно будет в два раза дешевле

Эксперты сообщили, что в 2020 году цена на авиабилеты сильно упадет. Так, отправиться в Буэнос-Айрес можно будет на 42% меньше, чем в 2019-м. На треть (38%) снизится стоимость билетов до ЮАР и Исландии.

Как передает телеканал РЕН ТВ, россиянам придется на 35% меньше платить, чтобы попасть в Мексику, а в Венгрию и Люксембург – на 32%. Выкладывать из кошелька не так много денег, как в 2019-м, нужно будет, чтобы улететь в Японию, Доминикану и Чехию, отмечает портал URA.RU.