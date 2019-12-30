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Повышение акцизов и отмена льготных тарифов приведет к тому, что уже в январе в России поднимутся цены на целый ряд товаров первой необходимости.
"Рост цен на хлеб и сахар может составить до 4–5%, на остальные товары – до 10-12%", – рассказала "Лайфу" заместитель руководителя аналитической компании "Альпари" Наталья Мильчакова. Кроме того, по словам аналитика, после того, как ставка НДС на пальмовое масло вырастет до 20%, подорожают кондитерские изделия.
Введение в конце 2019 г. системы электронной ветеринарной сертификации в 2020 г. приведет к росту цен на молоко на 10%. Стоимость импортных лекарств может увеличиться на 2-5%.
Так как в 2020 г. вводится новая маркировка товаров, бытовая техника обойдется конечным потребителям на 15–20% дороже. Подорожают также автомобили и сигареты.
Кроме того, в наступающем году увеличатся цены на водку, коньяк и вино. Минимальная цена на поллитровую бутылку водки вырастет с 215 до 230 рублей, напоминает "Федерал Пресс".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем