Продукты, бытовая техника и спиртные напитки обойдутся россиянам дороже, чем раньше

Повышение акцизов и отмена льготных тарифов приведет к тому, что уже в январе в России поднимутся цены на целый ряд товаров первой необходимости.

"Рост цен на хлеб и сахар может составить до 4–5%, на остальные товары – до 10-12%", – рассказала "Лайфу" заместитель руководителя аналитической компании "Альпари" Наталья Мильчакова. Кроме того, по словам аналитика, после того, как ставка НДС на пальмовое масло вырастет до 20%, подорожают кондитерские изделия.

Введение в конце 2019 г. системы электронной ветеринарной сертификации в 2020 г. приведет к росту цен на молоко на 10%. Стоимость импортных лекарств может увеличиться на 2-5%.

Так как в 2020 г. вводится новая маркировка товаров, бытовая техника обойдется конечным потребителям на 15–20% дороже. Подорожают также автомобили и сигареты.



Кроме того, в наступающем году увеличатся цены на водку, коньяк и вино. Минимальная цена на поллитровую бутылку водки вырастет с 215 до 230 рублей, напоминает "Федерал Пресс".