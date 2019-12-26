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Повышение тарифов ЖКХ отложили

Повышение тарифов ЖКХ отложили
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Индексация по всей стране будет проводиться редко, но регионы могут добавлять свои правила

Плата за коммунальные услуги в 2020 г. повысится с 1 июля. Таково распоряжение правительства РФ. Но распространяется оно только на предоставление потребителям электричества, газа, отопления, холодной и горячей воды и вывоз мусора.

Индексация тарифов ЖКХ в середине года составит в среднем 4%, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В реальности процент может варьироваться. Так, в Москве коммуналка подорожает на 5%, в Санкт-Петербурге на 3,8%, в Чечне на 6,5%. Считается, что ставка зависит от состояния коммунальной инфраструктуры.

В ФАС подчеркивают, что хотя повышение цен в некоторых регионах и будет существенным, зато произойдет только один раз за год и только в середине лета, передает "Пятый канал".

На самом деле, это не совсем так. За часть коммунальных услуг отвечают местные власти, поэтому они же вправе устанавливать их стоимость и индексировать по своему усмотрению. Поэтому некоторых россиян неприятный сюрприз ожидает сразу после Нового года. Так, москвичи уже с 1 января будут платить на 5% больше за содержание жилого помещения, а их взнос на капремонт увеличится на 3,7%.

Николай ВИКТОРОВ

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