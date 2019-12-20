Россиянам придется раскошелиться на услуги коллекторов

Жилищно-коммунальные услуги снова подорожают в России. Привлечение коллекторов в банковскую сферу и ЖКХ для "выбивания" долгов может привести к росту цен на банковские услуги и тарифы. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на мнения экспертов.

Ранее Министерство юстиции России разработало новый законопроект о возврате просроченной задолженности физических лиц. В частности, он подразумевает контроль со стороны Федеральной службы судебных приставов.

По словам осведомленного источника издания, это означает, что банкам и компаниям ЖКХ придется нести значительные расходы на выполнение общих требований, так как возврат просрочки не является их основным видом деятельности. И как следствие – подорожают тарифы ЖКХ, которые, к слову, дорожают и без этого.

Банки и компании ЖКХ выступают резко против этого законопроекта, так как в настоящее время они справляются своими силами. Но закон может заработать уже с 2021 года.

В июле президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает привлекать коллекторов для "выбивания" долгов за ЖКХ. Это могут делать только участники рынка – управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы. При этом должнику должны выслать письменное уведомление за 10 дней.