Подорожание коснется всех видов горячительных напитков

С 1 января 2020 г. в России сильно подорожает вино. Во-первых, российские производители лишатся льгот и будут облагаться налогом наравне с иностранными поставщиками. Во-вторых, вырастет размер акциза. Ставка для шампанского и прочих игристых винных напитков увеличится с 36 до 40 руб. за литр, на неигристые вина тариф поднимется с 18 до 31 рубля. Плюс в России начнет действовать акциз на виноград – 30 руб. за тонну.

Для напитков, содержание спирта в которых выше 9%, акциз тоже повысится – с 523 до 544 руб. за литр. При этом минимальная стоимость водки не может быть ниже 230 руб. за поллитровую бутылку.

В общей сложности, россиянам нужно быть готовым к тому, что после Нового года алкоголь в магазинах подорожает в среднем на 10– 15%, приводит "Риамо" прогноз экспертов.

