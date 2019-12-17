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К концу 2019-го компании подниму стоимость тарифов сотовой связи на 6%, а в следующем цены взлетят больше, чем в два раза. Об этом рассказали аналитики.
Как пишет портал "Прайм" со ссылкой на Content Review, в конце 2019-го услуги на мобильную связь увеличатся с 255 руб. до 270 руб. в месяц.
А, например, компания Выпелкомп с 16 января 2020-го повысит стоимость по архивным безлимитным планам.
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