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Россиянам придется платить больше за мобильную связь

Услуги крупных операторов начали дорожать

Операторы мобильной связи повысили стоимость своих услуг. Цены для абонентов "МегаФона" вырастут с 13 января, для абонентов "ВымпелКома" (торговая марка "БиЛайн") – с 16-го.

Пересмотр ценовой политики связан с ростом объема услуг, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе "МегаФона". Повышение цен затронет небольшое число клиентов, пользующихся архивными тарифами, которые уже нельзя приобрести, пишет телеканал "360".

В компании "ВымпелКом" стоимость на услуги повышается из-за затрат на исполнение требований законодательства и на развитие инфраструктуры, передает URA.RU. В МТС и Tele 2 рост цен пока не прокомментировали.

Карина СИРАЗОВА

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