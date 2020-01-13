Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В России подорожал хлеб

В России подорожал хлеб
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Цены на ряд продуктов взлетели в 2020 году

Цены на продукты заставят россиян пересмотреть свои пищевые привычки, полагают эксперты. Так, например, подорожание ржаного хлеба приведет к тому, что жители страны переqдут на другие его разновидности.

Впрочем, цена пшеничной муки может внести коррективы в прогнозы. Ведь она в 2020 году выросла на 0,2%, как и стоимость ржаного хлеба. 

Вместе с этими продуктами, исходя из данных Росстата, на 0,8% подорожала также гречка. Вдвое меньше – яйца. Кроме того, не в пользу потребителя изменился ценник на водку. 

Вместе с тем приятно удивляет стоимость на прилавках пшена, свинины, риса и карамели с сахаром. Эти продукты стали дешевле. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Лекарство от рака и рост экономики: что предсказала Ванга России

В 2020 году жизнь россиян улучшится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей