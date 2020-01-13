Цены на ряд продуктов взлетели в 2020 году

Цены на продукты заставят россиян пересмотреть свои пищевые привычки, полагают эксперты. Так, например, подорожание ржаного хлеба приведет к тому, что жители страны переqдут на другие его разновидности.

Впрочем, цена пшеничной муки может внести коррективы в прогнозы. Ведь она в 2020 году выросла на 0,2%, как и стоимость ржаного хлеба.

Вместе с этими продуктами, исходя из данных Росстата, на 0,8% подорожала также гречка. Вдвое меньше – яйца. Кроме того, не в пользу потребителя изменился ценник на водку.

Вместе с тем приятно удивляет стоимость на прилавках пшена, свинины, риса и карамели с сахаром. Эти продукты стали дешевле.