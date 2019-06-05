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Отмененный роуминг разорит россиян

Фото: www.globallookpress.com
Сотовая связь стала дороже

Обычному жителю нашей страны придется тратить среднестатистическому на звонки, мобильный Интернет, смс и прочие услуги операторов на 7 руб. больше – 262 вместо 255 рублей. То есть с исчезновением роуминга и после повышения НДС связь подорожала на 3%. Недостающий доход операторы "повесили" на абонентов.  

Как результат – прекращение ценовых войн в регионах и выросшие тарифы. Изменения зафиксированы с прошлогоднего декабря по нынешний май, уточняется в отчете информационно-аналитического агентства Content Review, на который ссылается "КоммерсантЪ".

Данные цифры касаются минимального пакета. Для любителей поговорить и посидеть в Сети – расценки другие.

Кстати, подорожание связи также зафиксировал Росстат: с 270,2 до 341,1 рубля. Лидерами по взлету цен стали Северный Кавказ, Урал и Сибирь с Приволжьем. На один процент увеличились траты россиян Центрального, Северо-Западного, Южного и Дальневосточного округов, сообщает URA.RU.

Напомним, в конце мая был подписан закон об отмене внутрисетевого роуминга, который вступил в силу 1 июня.  

Ксения АНДРЕЕВА
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