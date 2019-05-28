Новшества июня: роуминг отменили, автотюнинг запретили, наследников вычеркнули

Какие законы в России вступают в силу в начале лета

С 1 июня абонентам российских мобильных телефонных сетей будет не важно, в каком регионе страны они находятся. Платить за входящие не придется, даже если выехал за пределы "домашнего региона". Отмена внутрисетевого роуминга касается также Крыма, но не распространяется на другие страны.

Кроме того, с 1 июня "Ростелеком" отменяет по всей России плату за звонки на стационарные телефоны с уличных телефонов-автоматов. Это особенно важно для регионов, где слабо развита сотовая связь, отмечают "Вести".

Новости для автовладельцев. С начала лета помогать разрешать споры между пострадавшим в аварии и страховой компанией по ОСАГО будет финансовый омбудсмен. Его задача – урегулировать конфликт без суда.

Любители автотюнинга с 1 июня будут вынуждены ограничивать полет своей фантазии. На любые изменения конструкции автомобиля придется получать разрешение в ГИБДД, а после проведенных работ еще и получать одобрение комиссии технических экспертов, предупреждает News.ru. В ведомстве обещают максимально облегчить жизнь автовладельцам и организовать в скором времени электронную подачу документов на тюнинг.

А вот некоторые путешественники по территории нашей страны уже дождались внедрения цифровых технологий. С 1 июня пассажиры внутренних рейсов при вылете из московского аэропорта "Внуково" смогут оформлять электронные посадочные талоны и миновать очереди к стойкам регистрации.

Наследникам теперь не стоит расслабляться. С 1 июня семейные пары получат возможность составлять совместное завещание на общее имущество. Они также смогут без объяснения причин исключать из завещания законных наследников, кроме несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и нетрудоспособных родителей, пишет издание "Пронедра". Заверяться такой документ должен у нотариуса с фиксированием на видеокамеру.