Нововведение значительно упростит жизнь россиян

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому будет отменен внутрисетевой роуминг. Изменения вступят в силу 1 июня.

Как отметил Медведев, сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы.

"Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее", --

цитирует премьера РИА "Новости".

Медведев также добавил, что доступная связь с родными является необходимой вещью для россиян.

Напомним, закон о ликвидации национального роуминга в стране был принят Госдумой 19 декабря. После этого он был одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.