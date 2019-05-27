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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому будет отменен внутрисетевой роуминг. Изменения вступят в силу 1 июня.
Как отметил Медведев, сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы.
"Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее", --
цитирует премьера РИА "Новости".
Медведев также добавил, что доступная связь с родными является необходимой вещью для россиян.
Напомним, закон о ликвидации национального роуминга в стране был принят Госдумой 19 декабря. После этого он был одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.
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