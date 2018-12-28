В России отменили роуминг

Закон начнет действовать с 1 июня 2019 года

Стоимость услуг мобильной связи в России не будет зависеть от региона, в котором находится абонент. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, отмечается, что абонент обязан оплачивать телефонное соединение с собеседником, находящимся за пределами России.

Закон о ликвидации национального роуминга в стране был принят Госдумой 19 декабря и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.