Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В России отменили роуминг

Закон начнет действовать с 1 июня 2019 года

Стоимость услуг мобильной связи в России не будет зависеть от региона, в котором находится абонент. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, отмечается, что абонент обязан оплачивать телефонное соединение с собеседником, находящимся за пределами России.

Закон о ликвидации национального роуминга в стране был принят Госдумой 19 декабря и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Крымский мост укрепляется

Путепровод становится все менее уязвимым

Юлию Скрипаль лишили самого дорогого

После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей