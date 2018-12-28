В России отменили роуминг

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Стоимость услуг мобильной связи в России не будет зависеть от региона, в котором находится абонент. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе, опубликованном на портале правовой информации, отмечается, что абонент обязан оплачивать телефонное соединение с собеседником, находящимся за пределами России.
Закон о ликвидации национального роуминга в стране был принят Госдумой 19 декабря и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.
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