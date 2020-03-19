Заболевших с подтвержденным диагнозом не обнаружили впервые с декабря 2019 года

В китайском городе Ухань, "столице коронавиуса", за сутки не выявлено новых случаев заболевания. Такое в Поднебесной наблюдается впервые с декабря минувшего года.

Reuters сообщает, что в больницы за 24 часа привезли 34 человека. Новые пациенты, предположительно, заразились от вернувшихся из-за границы туристов. Им предстоит сдать анализы на наличие инфекции.

За минувший день в Китае от коронавируса скончались всего 8 человек. Цифра мала по сравнению с количеством людей, жизни которых унесла пандемия в Италии. Там за последние 24 часа умерли 457 зараженных. Всего от CODIV-19 в стране страдают 2978 человек.

Ранее "Утро" писало, что в Китае пик эпидемии коронавируса уже прошел.