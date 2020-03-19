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"Сегодня продержусь": Урганту подарили дефицитный продукт

"Сегодня продержусь": Урганту подарили дефицитный продукт
Иван Ургант. Фото: instagram.com/urgantcom/
продолжениеУмершая в больнице пожилая пациентка имела ряд хронических заболеваний
Известный режиссер вручил телеведущему черный чемоданчик с сюрпризом

Ситуация с распространением коронавируса переросла в настоящую панику. Люди по всему миру закупаются в самым необходимым. Первыми с полок магазинов исчезают гречка и туалетная бумага. Это, в свою очередь, породило массу поводов для шуток в Сети и на телевидении.

Недавно в программу "Вечерний Ургант" пришел режиссер Григорий Добрыгин. Создатель "Черной молнии" появился не с пустыми руками – он подарил Урганту черный чемодан с четырьмя рулонами туалетной бумаги. Ведущий отметил, что дефицитного продукта слишком  мало: "Ладно, сегодня продержусь, а завтра будем решать", – серьезно сказал он.

Зрители шутку оценили, под видео сразу посыпались комментарии: "Снова напомнили про бумагу. Надо завтра еще купить… и гречи", "Все нормально будет! Но бумаги лучше еще купить. На всякий...", "Молодцы, дефицитом надо запасаться". 

Также комментаторы отметили, что ажиотаж начинает стихать, а полки магазинов пополняются товарами, сообщает телеканал "360"

На ситуацию с распространением коронавируса отреагировали многие звезды шоу-бизнеса. Недавно Гарик Сукачев перепел свой хит из-за пандемии. 

Александра АКСЕНОВА

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