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Комендантский час: запертых в квартирах итальянцев выпускают лишь по особой причине

Комендантский час: запертых в квартирах итальянцев выпускают лишь по особой причине
Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжение"Нет повода для паники": власти России оценили угрозу коронавируса
Выйти на улицу гражданам можно только на работу или за покупками

Италия закрылась на карантин из-за коронавируса. Страна стала второй в мире по числу заразившихся. Местные жители сидят дома и выходят на улицу лишь по уважительной причине. 

Из дома можно отлучиться лишь за продуктами или на работу. Причем в магазин ходит, в основном, молодежь, чтобы не подвергать пожилых людей опасности, рассказал проживающий в Неаполе член Союза журналистов России Иван Марино радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, карантинные меры в городе соблюдаются, улицы практически пусты. Многие заводы, рестораны и другие общественные места закрылись, но магазины и аптеки работают. Марино отметил, что дефицита продуктов в городе нет, а власти пообещали выплатить компенсацию всем, кто из-за коронавируса остался без работы.

Италия стала эпицентром COVID-19 в Европе. По последним данным, от инфекции в стране умерли почти три тысячи человек и более 35 тысяч заразились.

Ранее сообщалось, что всем оставшимся в Италии россиянам можно выходить на улицу лишь со специальным документом, который необходимо предъявлять сотрудникам полиции.

Карина СИРАЗОВА

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