От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Стоимость нефти ниже $25 за баррель катастрофична для России. Так считает совладелец частной нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун.

Накануне стоимость нефти пробила минимум последних 17 лет. Произошло это не столько из-за пандемии коронавируса, сколько из-за отказа России принять условия Саудовской Аравии и сократить добычу в рамках ОПЕК+.

"Если бы сторонам удалось договориться о продлении сделки, то баррель нефти сейчас стоил бы около 50 долларов", - заявил Федун в интервью телеканалу РБК.

Теперь страны кинулись наращивать добычу. Но российские производители не смогут вкладываться в новые месторождения, если нефтяные цены будут меньше $35 за баррель, поэтому с 2022 г. добыча в России начнет сокращаться. При этом производство сланцевой нефти в США, хоть и пострадает, но не настолько.

"Это будет война на истощение, от которой выиграют США", – отметил Федун.

Проблема еще в том, что от стоимости нефти напрямую зависит курс рубля. Российская валюта уже ослабла на почти 25% по отношению к доллару. Лишь когда цена черного золота достигнет хотя бы $40 за баррель, рубль сможет укрепиться до 70 за доллар, приводит телеканал "360" мнение отечественных экспертов. При этом в США считают, что Россия специально обвалила рынок нефти, чтобы отомстить за санкции.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что последствия экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, для России могут оказаться беспрецедентными.