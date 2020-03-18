В США произойдет смена власти, массовое банкротство компаний и безработица

Россия отомстила США за санкции, спровоцировав падение цен на рынке нефти. В течение шести лет Вашингтон вводил все новые и новые ограничения в отношении Москвы. Сначала Кремль решил выждать время, рассчитывая, что смена власти в Белом доме пойдет на пользу двусторонним отношениям. Но и новая администрация продолжила вводить санкции. В итоге президент РФ Владимир Путин разочаровался в Дональде Трампе и воспользовался "энергетическим оружием".

Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи. Чтобы производство окупало себя, баррель нефти на рынке должен стоить $40 – 60. Сейчас цена упала ниже $30. Такая ситуация длится менее месяца, а в США уже заговорили о банкротствах и массовых увольнениях. Это играет против Трампа, который рассчитывает остаться президентом на второй срок.

Москва в результате развязанной ею нефтяной войны тоже несет большие потери, но "русские даже кучу не навалят, не имея плана", уверен автор статьи. Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.

Кризис на мировом нефтяном рынке возник в начале марта, после того как РФ и Саудовская Аравия не договорились о снижении объема экспорта черного золота в рамках ОПЕК+. Накануне стоимость нефти опустилась ниже минимума 2016 года.