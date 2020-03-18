Россия достигла своей цели в нефтяной войне
Россия отомстила США за санкции, спровоцировав падение цен на рынке нефти. В течение шести лет Вашингтон вводил все новые и новые ограничения в отношении Москвы. Сначала Кремль решил выждать время, рассчитывая, что смена власти в Белом доме пойдет на пользу двусторонним отношениям. Но и новая администрация продолжила вводить санкции. В итоге президент РФ Владимир Путин разочаровался в Дональде Трампе и воспользовался "энергетическим оружием".
Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи. Чтобы производство окупало себя, баррель нефти на рынке должен стоить $40 – 60. Сейчас цена упала ниже $30. Такая ситуация длится менее месяца, а в США уже заговорили о банкротствах и массовых увольнениях. Это играет против Трампа, который рассчитывает остаться президентом на второй срок.
Москва в результате развязанной ею нефтяной войны тоже несет большие потери, но "русские даже кучу не навалят, не имея плана", уверен автор статьи. Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Кризис на мировом нефтяном рынке возник в начале марта, после того как РФ и Саудовская Аравия не договорились о снижении объема экспорта черного золота в рамках ОПЕК+. Накануне стоимость нефти опустилась ниже минимума 2016 года.
Путин едет на полуостров из-за Крымского моста
Глава государства отметит наградами строителей
Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Зеленский предложил украинцам активнее размножаться во время эпидемии
- Диета на время карантина: как правильно питаться
- Антибиотики бессильны: опровергнуты главные заблуждения о коронавирусе
- В России спрогнозировали ослабление коронавируса
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- Приметы на 18 марта: как вести себя в день Конона-огородника
- Анекдот дня на 18 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Что говорят звезды: гороскоп на неделю
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик