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Китайская зараза убивает стариков со слабым здоровьем

Китайская зараза убивает стариков со слабым здоровьем
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Софья Сандурская
Пожилые люди чаще других становятся жертвами COVID-19

Группа ученых под руководством профессора из Китайско-японской больницы дружбы и Столичного медицинского университета в Пекине Бина Цао вычислила потенциальных жертв коронавируса. Изучив клиническую картину заболевших и сравнив ряд их показателей, специалисты выяснили, кого китайская зараза загонит в могилу. 

К примеру, чем старше пациент, тем меньше шансов у него выжить.  Согласно исследованию, с которым можно познакомиться в журнале The Lancet, средний возраст скончавшихся от "китайской пневмонии" – 69 лет, а тех, кто выздоровел, – 52 года. 

Один из авторов работы Жибо Лиу объясняет данные показатели сниженным иммунитетом у пожилых людей. Кроме того, полагает он, течение болезни обостряется на фоне других недугов, провоцируя повреждения сердца и мозги. 

Не последнее место в печальной статистике COVID-19 занимает тяжесть заболевания. Но не стоит забывать и о других факторах. Так, пожилым людям с признаками сепсиса и плохой свертываемостью крови гораздо сложнее выкарабкаться. Велик шанс проиграть в борьбе с коронавирусом и у тех, кто страдает гипертонией и диабетом, а также подключенных на длительное время к аппарату ИВЛ.

Проанализировав данные 191 человека, ученые призывают медиков выписывать пациентов из больниц только после отрицательного теста. 

Стремительно распространяющийся по планете коронавирус продолжает сеять панику. Так, в США из-за китайской заразы решили отменить популярный фестиваль, а власти Израиля – закрыть страну для туристов. 

Ксения АНДРЕЕВА

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