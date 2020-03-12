В России учтут опыт США в борьбе со смертельной инфекцией

Москва уже ввела определенные ограничения, связанные с распространением в мире COVID-19. Это меры временные и вынужденные. Специальная группа наблюдает за ситуацией, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, может ли РФ последовать примеру США и ввести запрет на въезд в страну европейцев, Песков указал, что подобные решения принимает оперативный штаб, пишет RT.

Президент США Дональд Трамп накануне закрыл на месяц границы страны от европейцев, за исключением граждан Великобритании, из-за коронавируса. При этом в Китае объявили, что пик эпидемии прошел.