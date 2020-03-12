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Жириновский предложил забыть о свадьбах и бритье

Инициатива созрела у политика из-за распространения CODIV-19

Владимир Жириновский призвал россиян ограничить личные контакты в период пандемии коронавируса. Также лидер ЛДПР выступает за закрытие границ с Украиной. 

Он предложил ввести ряд правил: граждане должны отказаться от массовых праздников и свадеб по 300 – 400 человек. И целоваться политик разрешил только молодоженам и то после "санитарной обработки", передают РИА "Новости". 

Жириновский сообщил, что возражает против любых поездок за рубеж и хотел бы полного контроля на границе с Украиной. Мужчинам глава ЛДПР посоветовал сбрить усы и бороду, в которых могут "задерживаться болезнетворные бактерии". 

Ранее ВОЗ официально объявила, что коронавирус достиг масштабов пандемии.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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