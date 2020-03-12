Горячая вода борется с распространением болезнетворных бактерий

Эксперты назвали еще одно неожиданное средство, которое поможет в борьбе с пандемией коронавируса. Риск заражения снизит обычная стирка, однако важно, чтобы вода была теплее +30°C. Об этом рассказал директор прачечной Деян Дмитров.

По его словам, чем выше температура воды при стирке, тем больше вероятность того, что бактерии вируса будут уничтожены. Температура нашего тела – около +37°C, что является комфортной средой для вирусов. А вот при +60°C большинство из них уже не выживает, поэтому для стирки лучше выбирать именно такой режим, рассказал эксперт The Sun.

Убивают бактерии и резкие перепады температур, поэтому, по словам Дмитрова, не стоит пренебрегать дополнительной сушкой в стиральной машине. Также для дезинфекции он порекомендовал гладить вещи при самой высокой температуре.

Самым эффективным средством в борьбе с коронавирусом эксперты назвали личную гигиену. По их словам, нужно чаще мыть руки, не трогать глаза и нос на улице, а также избегать мест большого скопления людей.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку вируса пандемией. По словам доктора Комаровского, от инфекции сейчас не застрахован никто. Однако эксперты рассказали, как все же можно избежать опасного заболевания.