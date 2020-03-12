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Массовая истерия: вирус-убийца лишил россиян долгожданного отдыха

Массовая истерия: вирус-убийца лишил россиян долгожданного отдыха
Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус распространяется по-новому
Туристы повально отказываются от путешествий

Россияне в панике из-за ситуации с китайской заразой, поэтому даже и думать не хотят о заграничных поездках. Несмотря на то, что сейчас разгар курортного сезона во многих странах, руссо туристо отказывают себе в отдыхе.

Спад спроса на туры остро ощущается особенно в последние дни, отменила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По подсчетам ведомства, продажи заморских туров упали на 60%. Вдвое снизилось количество гостей России. Зато внутренний туризм обошелся без потерь.

По словам Догузовой, по-прежнему пользуется популярностью Крым и Краснодарский край. В фаворе у туристов также Калининград. Ни один россиянин в прошедшие праздничные выходные не снял бронь с туров по этим направлениям, отметила руководитель Ростуризма.

"Люди ездят по стране и, уверена, будут продолжать ездить", – резюмировала она (цитата по ТАСС).

Однако делать какие-либо прогнозы пока рано, ведь доподлинно не известно, в какую сторону повернется объявленная накануне пандемия вируса-убийцы COVID-19.  

Ранее стало известно, что на фоне сложившейся ситуации дешевеют туры в Таиланд. Также коронавирус обеспечил россиянам скидку на отдых и по другим безопасным направлениям. 

Напомним, ежедневного количество его жертв увеличивается. Многие страны ограничивают въезд на свои территории. Между тем вакцина от китайской заразы появится не раньше следующего года. 

Ксения АНДРЕЕВА

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