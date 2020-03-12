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Коронавирус распространяется по-новому

продолжениеРоссиянин подхватил коронавирус в Объединенных Арабских Эмиратах
Теперь невозможно проследить передачу смертельной заразы

Вирус-убийца распространяется бесконтактным способом. Об этом стало известно после того, как COVID-19 подхватил малайзиец, который не общался с больными и не покидал страну. Сейчас специалисты пытаются выяснить, кто являлся первоисточником заразы. 

О спорадическом заражении предупредило министерство здравоохранения иностранного государства, которое означает, что китайская пневмония вошла в третью стадию распространения, передает газета The Star. То есть теперь контролировать передачу смертельного вируса невозможно.

Напомним, во всем мире жертвами коронавируса стали более четырех тыс. человек. В России количество зараженных приближается к 30. Среди них восемь жителей страны, которые заболели накануне.  

Ксения АНДРЕЕВА

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