Теперь невозможно проследить передачу смертельной заразы

Вирус-убийца распространяется бесконтактным способом. Об этом стало известно после того, как COVID-19 подхватил малайзиец, который не общался с больными и не покидал страну. Сейчас специалисты пытаются выяснить, кто являлся первоисточником заразы.

О спорадическом заражении предупредило министерство здравоохранения иностранного государства, которое означает, что китайская пневмония вошла в третью стадию распространения, передает газета The Star. То есть теперь контролировать передачу смертельного вируса невозможно.

Напомним, во всем мире жертвами коронавируса стали более четырех тыс. человек. В России количество зараженных приближается к 30. Среди них восемь жителей страны, которые заболели накануне.