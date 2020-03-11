Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Насладиться отдыхом на излюбленном курорте теперь можно без ущерба для своего бюджета. Речь идет о побережьях Таиланда, куда охотно возвращаются руссо туристо.

Приятным сюрпризом для них стала стоимость путевок. В середине марта их можно приобрести по цене перелета. Так, тур за 45 тыс. руб. за двоих вместо 90 тыс. руб. – это не миф, а реальность наших дней. Именно столько сейчас в среднем стоит отдых на популярном курорте.

Ценовая оттепель не могла не отразиться на спросе. Кроме того, на выбор россиян в пользу Таиланда повлияло смещение эпидемии коронавируса из Азии в Европу, отмечает АТОР.

По словам экспертов, отдых по цене перелета предлагают лишь владельцы чартерной перевозки, остальные туроператоры не снижают стоимость путевок. Первым необходимо заполнить самолеты, чтобы "место не улетело пустым", объяснил руководитель группы субмассовых направлений туроператора "Интурист" Филипп Обручев-Миронов.

Между тем, пришли к выводу эксперты, уловки игроков туриндустрии не смогут полностью возместить ущерб, нанесенный ей вирусом-убийцей из Китая. Но часть убытков все же удастся покрыть.

Ранее стало известно о дешевых путевках на Кубу, которая не входит в список опасных направлений, как и Турция, Тунис, Кипр и Вьетнам. А вот некоторые страны закрыты для туристов. Так, например, с 12 марта нет никакого смысла лететь в Израиль, поскольку там гостей запрут на двухнедельный "домашний карантин".

Напомним, недавно появилась информация об отказе Таиланда в визах. Новость переполошила российских туристов. Но, как оказалось, паниковать не стоит.

