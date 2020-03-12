Маски не помогут: названы способы борьбы с пандемией коронавируса
Вспышку коронавируса, от которого умерли уже более четырех тысяч человек, признали глобальной пандемией. Заболевание быстро распространяется по миру и, по прогнозам, число зараженных будет лишь расти. Специалисты рассказали, как обезопасить себя и не подхватить опасную инфекцию.
В первую очередь, необходимо помнить о простых правилах гигиены: регулярно мыть руки, не трогать лицо на улице и чаще пользоваться дезинфицирующими средствами. Сотрудники Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний также не рекомендуют носить маски для лица: они все равно бесполезны, пишет Business Insider.
Кроме того, стоит отказаться от путешествий, а в случае ухудшения самочувствия сразу обратиться к врачу и оставаться дома, чтобы не заразить других людей. В Министерстве национальной безопасности США перед началом пандемии посоветовали запастись едой на две недели, пить больше воды и высыпаться.
Вирусолог Иэн Маккей также считает, что нужно иметь небольшой запас продуктов, однако они не должны быть скоропортящимися. Свой выбор лучше остановить на консервах, макаронах и сухофруктах. Также важно иметь при себе лекарства, туалетную бумагу, корм для домашних животных и другие товары, которые могут понадобится в течение двух недель, сообщает Virology Down Under.
Вспышка коронавируса переросла в пандемию, а общее число заражений по всему миру превысило 118 тысяч человек, напоминает URA.RU.
Ранее была названа вредная привычка, из-за которой вероятность подхватить коронавирус значительно увеличивается.
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