Соревнования хотят перенести из-за коронавируса

В УЕФА думают о том, чтобы приостановить Лигу чемпионов – самый крупный футбольный турнир Европы среди клубов. Виной всему – пандемия коронавируса.

Об этом сообщает Сadenaser со ссылкой на заявление журналиста газеты AS Хавьера Маталланаса.

Тревожные околофутбольные новости и приходят и из Великобритании. Матчи английского чемпионата могут провести на пустых трибунах, пишет The Times со ссылкой на источник. Ограничительные меры будут введены, если число зараженных CODIV-19 в стране превысит 500 человек. На данный момент в Британии живет 459 "заложников" пандемии.