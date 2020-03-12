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Европейцам закрыли въезд в США

Белый дом ужесточает меры борьбы с коронавирусом

Граждане европейских стран не смогут посещать США в течение ближайшего месяца. Об этом объявил глава Белого дома Дональд Трамп, обращаясь к нации в четверг, 12 марта.

Единственное исключение – поданные Великобритании. Из остальных стран ЕС в США нельзя доставлять ни людей, ни товары. Запрет начинает действовать в 00:00 в пятницу, 13 марта, уточняет сайт "Комсомольская правда".

При этом американцы могут посещать Европу. Но потом им придется сесть на карантин.

В США заболели коронавирусом более 1237 человек. Умерли, по последним данным, 37 пациентов.

Николай ВИКТОРОВ

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