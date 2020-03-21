Поставщики оказались не готовы к ажиотажу в магазинах

В продуктовых опустели полки. Особенно быстро раскупили крупы, макароны и туалетную бумагу. Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов считает, что возросший спрос потребителей на товары первой необходимости спровоцировал Запад.

Специалист объяснил, что россияне не склонны так сильно паниковать из-за распространения коронавируса. Но фото и видео опустевших гипермаркетов в Старом и Новом свете спровоцировали истерику среди населения.

"Когда государство говорит, что у нас всё хорошо и не надо покупать впрок, это действует на народ как красная тряпка. Народ считает, что всё не так просто и надо бежать в магазин. Конечно, тренд задала Европа и Америка – там полки опустели быстро", – уверен Карпов.

Представитель рынка ретейла добавил, что поставщики и логисты оказались не готовы к наплыву клиентов в продуктовые магазины. Он объяснил, что существует периодичность, с которой одни товары становятся популярнее других. А паника, переползшая с Запада на Россию, спровоцировала практически стопроцентный рост популярности гречки, риса, макарон и туалетной бумаги. Естественно, поставщики не были готовы к подобному развитию событий.

"При таком спросе нужно увеличивать затраты, в том числе привлечение дополнительной рабочей силы", – резюмировал спикер в интервью "Говорит Москва".

Стоит отметить, что гречка, которая превратилась в самый желанный гарнир благодаря COVID-19, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Ее частое употребление не желательно для людей страше 40 лет.

Напомним, что, по сравнению с Европой, на территории нашей страны вирус еще не набрал таких чудовищных оборотов. По последним данным, в РФ под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 36 540 человек, сообщает Роспотребнадзор.