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В Москве выздоровело 8 "заложников коронавируса"

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Под наблюдением врачей находится более 36 тысяч россиян

В столице России выздоровело 8 зараженных коронавирусом. С таким заявлением выступила заместитель мэра города Анастасия Ракова.

"У нас есть хорошая новость. Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией, прошли лечение и теперь полностью выздоровели. На сегодняшний день все они выписаны", – поделилась чиновник с журналистами. Ее цитирует ТАСС.

Тем не менее, в Роспотребнадзоре сообщили, что всего 36540 пациентов находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19. Болеют в нашей стране 253 человека, по данным на 20 марта. Смертей от кронавируса в РФ пока не зафиксировано. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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