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Подольская показала пьяного Преснякова

Подольская показала пьяного Преснякова
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
продолжениеРаскрыта опасность карантина во время пандемии
Певица показала, как ее супруг коротает время на карантине из-за коронавируса

Звездное семейство по примеру многих коллег по цеху решило самоизолироваться. Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым и четырехлетним сыном Артемием временно отказались от работы и выходов в свет и проводят время дома. Певица показала, как ее супруг развлекает ребенка на карантине. Видео вызвало у некоторых поклонников четы недоумение.

Подольская выложила в своем Инстаграм ролик, где Пресняков устроил с сыном шутливое сражение. Видимо, чтобы нагнать страху, музыкант набросил на голову черную куртку. Наталья, снимающая бурное веселье, комментирует за кадром: "Добрый папа – пьяный папа". В шутку ли она так сказала, или Пресняков действительно принял на грудь, остается неизвестным. Однако ряд пользователей смутило это признание.

"Добрый папа-пьяный папа" "да, тоже смутила эта фраза" За чем про пьяного папу сказала ? А когда трезвый он демон что ли ?" – написали они.

Большая часть все же восприняла ролик с юмором и назвала семейство сплоченным. Зрители оценили, что звезды не унывают на карантине и радуются жизни (орфография и пунктуация сохранены).

"Настоящие и классные Здорово" "С карантином все семьи сплотились вдвойне" "Классные!!! Самый весёлый карантин!!!" "Супер папа!" "Молодцы! Так и надо всё принимать с позитивом) мои тоже с ума сходят)))" – высказались комментаторы.

Ранее Подольская откровенно рассказала об отношениях с мужем.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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