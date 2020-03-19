Подольская в полупрозрачном платье раскрыла страшную тайну
Наталья Подольская поделилась в соцсети сомнениями супруга Владимира Преснякова в ее чувствах. Артистка вспомнила случай из личной жизни, выложив фото, на котором предстала в полупрозрачном платье.
На снимке, который певица опубликовала в "Инстаграм", она лежит на фоне окна. Бежевая ткань платья дает возможность увидеть очертания тела 38-летней звезды. С плеч участницы "Евровидения" спадает белая полупрозрачная рубашка.
Под постом Наталья рассказала, что раньше ее муж Владимир сомневался, хватит ли ей нежности и любви на него, когда у нее есть сестра-двойняшка Юлиана. Артист считал, что чувства жены к родственнице всегда будут сильнее.
Однако Подольская заверила, что ее нежности хватит на "всех родных и близких". Сестры Подольские часто проводят время вместе и выбираются на совместный отдых.
Интрнет-пользователи под фотографией отметили крепкую дружбу между Натальей и Юлианой и похвалили артистку: "Вы супер! Иногда сестрам вообще все равно! А Вы молодец!", "Далеко не всем дано такое чувство. А некоторые боятся своих чувств. Так что Вы большая молодец", "Образ просто отличный", "Очаровательная красавица".
Ранее "Утро" рассказало, как жена Владимира Преснякова-младшего попала под домашний арест.
Путин едет на полуостров из-за Крымского моста
Глава государства отметит наградами строителей
Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Новый рекорд: число жертв коронавируса увеличилось
- Запад поможет Украине справиться с коронавирусом
- Антибиотики бессильны: опровергнуты главные заблуждения о коронавирусе
- Молоко и овощи: как сохранить фигуру на карантине
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- Анекдот дня на 19 марта
- Константинов день: что нельзя делать 19 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Что говорят звезды: гороскоп на неделю
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик