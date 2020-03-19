Певица рассказала об отношениях с мужем

Наталья Подольская поделилась в соцсети сомнениями супруга Владимира Преснякова в ее чувствах. Артистка вспомнила случай из личной жизни, выложив фото, на котором предстала в полупрозрачном платье.

На снимке, который певица опубликовала в "Инстаграм", она лежит на фоне окна. Бежевая ткань платья дает возможность увидеть очертания тела 38-летней звезды. С плеч участницы "Евровидения" спадает белая полупрозрачная рубашка.

Под постом Наталья рассказала, что раньше ее муж Владимир сомневался, хватит ли ей нежности и любви на него, когда у нее есть сестра-двойняшка Юлиана. Артист считал, что чувства жены к родственнице всегда будут сильнее.

Однако Подольская заверила, что ее нежности хватит на "всех родных и близких". Сестры Подольские часто проводят время вместе и выбираются на совместный отдых.

Интрнет-пользователи под фотографией отметили крепкую дружбу между Натальей и Юлианой и похвалили артистку: "Вы супер! Иногда сестрам вообще все равно! А Вы молодец!", "Далеко не всем дано такое чувство. А некоторые боятся своих чувств. Так что Вы большая молодец", "Образ просто отличный", "Очаровательная красавица".

Ранее "Утро" рассказало, как жена Владимира Преснякова-младшего попала под домашний арест.