Корабли Эстонии, Латвии и Литвы абсолютно не способны воевать

Страны Балтии не смогут защититься от внешней агрессии из-за слабости военно-морского флота. Об этом говорится в докладе таллинского Международного центра оборонных исследований.



Власти Эстонии, Латвии и Литвы на протяжении многих лет не вкладывали ни евроцента в развитие военно-морских сил. Это и создало огромные проблемы для безопасности бывших советских республик.

"Чтобы справиться в случае возможных гибридных атак со стороны России, необходимо инвестировать в военно-морской флот",

– говорится в докладе, цитаты из которого приводит издание EurAsiaDaily.

Рассчитывать на то, что союзников прикроют корабли других стран НАТО, прибалтам не стоит. Они просто не успеют подойти вовремя, поскольку основные военно-морские силы альянса сосредоточены на защите береговой линии между Америкой и Европой.

В распоряжении эстонских, литовских и латвийских военных моряков в настоящий момент имеются только минные тральщики. Эти корабли предназначены для обнаружения и уничтожения морских мин. Для выполнения других боевых задач они практически бесполезны. Защитить побережье в случае попытки высадки морского десанта тральщики не в состоянии. Кроме того, эти корабли имеют уже достаточно серьезный срок службы.

У ВМС Эстонии на вооружении стоят три корабля такого типа – Admiral Cowan, Sakala и Ugandi. Все они произведены в Великобритании на рубеже 1980-1990-х годов. До середины 2000-х тральщики находились на службе войск Ее Величества, а затем были списаны в утиль и проданы эстонцам. По аналогичной схеме ВМС Латвии приобрели четыре минных тральщика у Нидерландов, а ВМС Литвы закупили два корабля у Германии.

"Балтийским странам пора перейти от траления мин к дальнейшим действиям", – заявил один из авторов отчета Тони Лоуренс.

В сентябре прошлого года в Эстонии прошли крупнейшие за четверть века учения ВМС страны "Морской еж – 2018". В них приняли участие около 200 резервистов, кадровых военнослужащих, срочников и представителей военизированной добровольческой организации Kaitseliit. Во время маневров эстонцы пытались отработать взаимодействие между сотрудниками различных ведомств – ВМС страны, Департамента полиции и пограничной охраны, Водного департамента и других, поскольку неумение работать вместе также представляет огромную проблему для национальной безопасности Республики.